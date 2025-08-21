Una mujer que viajaba a Corrientes fue arrestada con dos armas en una terminal de ómnibus

La Policía de Corrientes informó que el miércoles detuvo a una mujer que viajaba armada en un colectivo de larga distancia, la detención se produjo en la terminal de ómnibus en Ituzaingó.

El operativo se produjo durante la noche del miércoles, cuando efectivos de la Comisaría Primera de Distrito Ituzaingó fueron advertidos que una mujer, en viaje desde la ciudad de Posadas a Corrientes, portaba un arma consigo.

Por tal motivo, efectivos se dirigieron a la terminal ubicada por calles Centenario entre Misiones y Jujuy, donde procedieron al ascenso de la unidad, donde encontraron a una persona que se ajustaba a la descripción recibida en la denuncia.

Así, se identificó a una mujer de 44 años a quien se le encontró entre sus pertenencias dos armas de fuego, un revolver calibre 38 y otro de calibre 32. Además, transportaba consigo 58 proyectiles y 8 cartuchos, elementos que fueron secuestrados en el lugar.

La demorada y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la comisaría mencionada, donde se continúan con las diligencias del caso.

