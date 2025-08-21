La policía recuperó una moto que fue robada y busca a "Ventanita"

La Policía de Corrientes informó este miércoles que recuperó una moto que había sido sustraída momentos antes en un barrio de la capital provincial.

El hecho ocurrió cuando efectivos de la Comisaría 5ta recibieron un alerta a través del 911, desde dónde le notificaron que una mujer había sido víctima del robo de su motocicleta en la calle República Dominicana. Se trataba de un rodado marca Honda Wave.

Gracias al rápido accionar de los agentes, se logró identificar al autor del robo, conocido popularmente como alias "ventanita", aunque las autoridades aún continúan con su búsqueda para lograr su detención.

Afortunadamente, la moto fue hallada, abandonada en las inmediaciones de avenida Chacabuco y calle Mar del Plata. El rodado fue recuperado y puesto a disposición de la justicia. Posteriormente, fue trasladado a la comisaría jurisdiccional para continuar con las diligencias correspondientes del caso.