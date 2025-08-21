Desorden familiar en Corrientes: hombre detenido tras altercado

La Policía de Corrientes informó este jueves que detuvo a un hombre mayor de edad tras protagonizar un desorden familiar en la ciudad capital.

El incidente tuvo lugar en las inmediaciones de Punta Mogote y Aconquija,de la ciudad capital donde el individuo se encontraba bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia.

Ante la situación, los agentes procedieron rápidamente a su detención. El hombre fue trasladado a la comisaría jurisdiccional para continuar con los trámites legales correspondientes.