Vamos Corrientes ELI Elecciones
INCIDENTE

Desorden familiar en Corrientes: hombre detenido tras altercado

Por El Litoral

Jueves, 21 de agosto de 2025 a las 10:30

La Policía de Corrientes informó este jueves que detuvo a un hombre mayor de edad tras protagonizar un desorden familiar en la ciudad capital.

El incidente tuvo lugar en las inmediaciones de Punta Mogote y Aconquija,de la ciudad capital donde el individuo se encontraba bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia.

Ante la situación, los agentes procedieron rápidamente a su detención. El hombre fue trasladado a la comisaría jurisdiccional para continuar con los trámites legales correspondientes.

