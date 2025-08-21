Captaron a Shakira cenando con Antonio de la Rúa en medio de rumores de reconciliación

Shakira volvió a ocupar la agenda mediática cuando la captaron cenando con Antonio de la Rúa, su expareja y antiguo mánager. El encuentro sucedió en San Diego y se viralizó de inmediato, alimentando especulaciones sobre una reconciliación. Sin embargo, versiones cercanas aseguran que el acercamiento responde más a un interés profesional y familiar que a un regreso sentimental.

La cena que generó titulares

El diario argentino Clarín informó que la intérprete colombiana compartió mesa con De la Rúa en un exclusivo restaurante de San Diego. A la cena también asistieron Milan y Sasha, los hijos que Shakira tuvo con Gerard Piqué.

Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales y reavivaron el interés por una de las parejas más mediáticas de los 2000. Durante más de diez años, Shakira y De la Rúa combinaron su relación sentimental con un proyecto profesional que marcó la carrera de la artista.

Más que una relación personal

Aunque muchos seguidores interpretaron la cena como una reconciliación, la información más sólida apunta en otra dirección. La revista ¡HOLA! publicó que Antonio de la Rúa retomó tareas como asesor en comunicación y planificación de la próxima gira mundial de Shakira.

En su primera etapa como mánager, el empresario argentino lideró la estrategia que consolidó a la artista en el mercado internacional. Ahora, con una nueva gira en camino, su experiencia vuelve a resultar valiosa para la proyección global de la cantante.

Gestos familiares que llaman la atención

El acercamiento también se refleja en el plano personal. Durante un concierto en Argentina, Shakira subió al escenario a Zulu, la hija mayor de De la Rúa, lo que demostró cercanía entre ambas familias.

Semanas después, fotógrafos captaron a la cantante y al empresario en Los Ángeles, donde disfrutaron de un partido de béisbol acompañados por los hijos de ambos. Las imágenes mostraron un ambiente distendido, con risas y complicidad, reforzando la idea de que existe una relación cordial y madura.

Rumores frente a hechos confirmados

Ni Shakira ni Antonio de la Rúa confirmaron una reconciliación sentimental. Los gestos públicos y las reuniones existen, pero las declaraciones oficiales brillan por su ausencia.

Lo que sí resulta evidente es que dejaron atrás la distancia del pasado. Hoy se muestran como aliados en lo profesional y cercanos en lo familiar, un equilibrio que marca un nuevo capítulo en su historia.

El regreso de Antonio a la órbita de la artista no solo revive recuerdos de una etapa mediática, sino que también abre la posibilidad de un impulso estratégico para su carrera. Con un tour internacional en preparación, contar con un equipo de confianza y con experiencia en grandes escenarios se convierte en una ventaja competitiva para Shakira.

