Dieron detalles del escandaloso divorcio entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Desde hace un tiempo, Martín Demichelis y Evangelina Anderson decidieron separarse tras 17 años juntos a raíz de una infidelidad. Si buen muchos comentaban que todo transcurría en buenos términos, ahora parece que no es así.

Este miércoles, en A la Tarde, Daniel Fava dio más detalles de cómo se está llevando el divorcio escandaloso: "Me dicen que va a ser traumático. Hay que dividir la plata, y hablamos de más de 50 millones de dólares, fruto de la carrera de elite que tuvo Demichelis en Europa", comentó.

Además, explicó: "Cuando la gente de Demichelis se sienta a negociar el divorcio, le dicen: ‘Mirá que hay que darle esta plata’. Para su entorno no es un 50 y 50, y tampoco para los abogados. Demichelis tiene tanto o más dinero que Icardi. Jugó en la elite de la elite".

