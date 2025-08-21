Fentanilo mortal: quienes son los detenidos por el medicamento contaminado

La Justicia Federal detuvo este miércoles por la noche a Ariel García Furfaro, titular del laboratorio HLB Pharma y principal imputado en la causa por la distribución de fentanilo contaminado, que ya provocó casi 90 muertes en hospitales de todo el país. En el mismo procedimiento fueron detenidos los dos hermanos, la madre y la abuela del empresario farmacéutico.

No se trata de la primera vez que García Furfaro tiene problemas con la justicia. El 3 de septiembre de 2002 fue condenado a siete años de prisión por homicidio simple en grado de tentativa.

La causa se remonta a 23 años atrás, cuando el empresario fue encontrado culpable del intento de homicidio de Rafael Francisco Lupa Cayo, un empleado de su restaurante al que roció con alcohol y prendió fuego. La víctima sobrevivió, pero sufrió graves quemaduras en el 65% de su cuerpo.

Cuatro años después de haber ingresado a la Unidad Penal N°9 de La Plata, cuando ya estaba recibido de abogado, fue liberado.

Su primer cliente como abogado fue su compañero de reclusión, Aníbal González Igonet, conocido como “El Loco del Martillo”.

Cuando García Furfaro entró a la cárcel, González Igonet llevaba 43 años preso por ser un asesino serial de mujeres. Tiempo después consiguió su liberación.

Ya en libertad, el empresario comenzó su ascenso social a través de las relaciones políticas, judiciales y comerciales.

Inició como ayudante de su padre en una verdulería del barrio porteño de Flores que al poco tiempo se volvió una cadena. La presidente de esa sociedad es Nilda Furfaro.

La madre de García Furfaro es jubilada, tiene 68 años y fue detenida anoche en su departamento de la calle Yerbal al 1000, en el barrio porteño de Caballito, por ser accionista y vicepresidenta del laboratorio HLB Pharma.

Hasta ayer, uno de los que seguía trabajando en esa verdulería de Flores era Diego García Furfaro, el hermano menor de Ariel.

El menor de los García Furfaro fue detenido junto al tercero de los hermanos, Damián. La Justicia comprobó que los tres “llevaban el control de las actividades de los laboratorios”.

La quinta detenida del clan familiar es Olga Luisa Arena, la abuela de 88 años, quien en diciembre de 2024, cuando se produjo el lote contaminado, figuraba como “presidenta de HLB Pharma Group SA” en la Inspección General de Justicia.

En el Boletín Oficial consta que el 2 de junio de 2023 renunció como presidente de la sociedad anónima Jorge Pedro Dimopulos y asumió, por pedido de su nieto, la titularidad de la empresa.

Tanto la madre como la abuela de García Furfaro cumplirán con la detención a través de la prisión domiciliaria debido a su avanzada edad.

Quiénes son los otros detenidos por el fentanilo contaminado

Javier Tchukran, director general de HLB y Laboratorios Ramallo.

Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, directores técnicos de Laboratorios Ramallo.

José Antonio Maiorano, director técnico de HLB.

Horacio Tallarico, presidente de Laboratorios Ramallo.

Rodolfo Labrusciano, director suplente de la misma firma.

TN