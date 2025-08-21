Dieron a conocer los polémicos detalles del divorcio de Nico Vázquez y Gime Accardi

La separación entre Nico Vázquez y Gime Accardi sigue sumando capítulos. En los últimos días, se supo que la actriz había sido infiel a su pareja y eso fue uno de los motivos principales por el que le pusieron fin a su relación tras 18 años juntos.

Este miércoles, Yanina Latorre reveló en su programa Sálvese quien pueda los detalles del divorcio entre los artistas y cómo seguirán su carrera laboral.

"Mañana se firma el divorcio. Esto aceleró todo. Entre ellos dos está todo bien, tienen buen diálogo, se han visto. Él dice haberla perdonado o sea, la infidelidad en sí. Lo que le duele es cómo se desencadenó todo y que él se sintió todo el año medio boludeado, porque ella ya estaba con ganas de separarse y no se lo terminó de comunicar", contó la conductora.

Por otro lado, habló de cómo están transitando el acuerdo legal: "Me dijeron que es un divorcio tranquilo. No viene como los otros divorcios de la farándula que hay mucho quilombo de guita. Parten todo 50/50".

Respecto a la división de bienes, detalló: "Ella se queda con la casa. Él está viviendo en un departamento en Capital que se compró este año, justamente para darle un espacio a ella. Dicen que van a seguir laburando juntos, de hecho, la gira, con su compañero de teatro con el que se la ha vinculado, sigue. El entorno de él dice que él está tranquilo, que él no tiene nada contra el chico porque cree que no es".

FUENTE: minutouno.com