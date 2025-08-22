En clima de campaña, Vamos Corrientes visitó el barrio Pueblito Buenos Aires

La alianza Vamos Corrientes llevó adelante este jueves una nueva caminata en el barrio Pueblito Buenos Aires de la ciudad capital. La recorrida forma parte de la intensa agenda territorial que despliega en distintos puntos de la ciudad.

La actividad contó con la presencia del gobernador y candidato a senador provincial Gustavo Valdés, el candidato a gobernador Juan Pablo Valdés, el candidato a intendente Claudio Polich, el candidato a viceintendente Ariel Báez, el candidato a diputado provincial Eduardo Tassano y Emilio Lanari, candidato a concejal, quienes acompañaron a los vecinos en una jornada de diálogo y cercanía.

En un clima de campaña, los candidatos compartieron propuestas y reafirmaron el compromiso de seguir trabajando en equipo por una ciudad y una provincia con más oportunidades para todos.

“Lo que nos une es la fuerza de este gran equipo y el acompañamiento de cada correntino que cree en el futuro. Caminamos con esperanza y con la certeza de que juntos vamos a seguir transformando la vida de los vecinos”, expresó Polich durante la recorrida.

Con esta caminata en el B° Pueblito Buenos Aires, el equipo de Vamos Corrientes refuerza su presencia en el territorio y marca el inicio de los últimos diez días de campaña con más fuerza y cercanía.

Cada encuentro con los vecinos refleja el compromiso de seguir escuchando y construyendo juntos, convencidos de que el camino es con unidad, trabajo en equipo y la energía de todos los correntinos para alcanzar la victoria el próximo 31 de agosto.