Fatal madrugada en Corrientes: murieron dos motociclistas en distintos puntos de la ciudad

La madrugada de este viernes dejó un saldo trágico en la ciudad de Corrientes. La Policía de Corrientes informó que dos motociclistas murieron en dos siniestros viales ocurridos en distintos puntos de la capital.

El primer accidente se produjo alrededor de las 03:00 horas sobre avenida Maipú, entre las calles Giusti y Aguirre. La víctima fue un hombre de apellido Domínguez, de 31 años, quien circulaba en una motocicleta Honda New Titán 150 c.c. y, por causas que se investigan, perdió el control del rodado y cayó al asfalto.

Otro accidente fatal

Minutos más tarde, un hombre identificado como Rojas, de 32 años, quien se desplazaba en una Honda Wave 110 c.c. y también perdió el control, provocando su muerte. El hecho ocurrió en avenida Iberá al 1700, también en la ciudad capital.

Ambos casos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía de turno, y las investigaciones quedaron a cargo de la Comisaría Décimo Cuarta Urbana y la Comisaría Séptima Urbana, respectivamente, por cuestiones de jurisdicción.

Las autoridades continúan trabajando para determinar las causas exactas de los siniestros.