Gustavo Valdés anunció el cronograma de pago de sueldos de agosto con aumento

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, informó este viernes el calendario oficial de pago de sueldos de agosto a trabajadores provinciales activos y jubilados, que incluirá un aumento.

Según el anuncio realizado a través de sus redes sociales, los depósitos se realizarán según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El cronograma establecido es el siguiente:

Lunes 25 de agosto: terminaciones 0 y 1 *

Martes 26: terminaciones 2 y 3

Miércoles 27: terminaciones 4 y 5

Jueves 28: terminaciones 6 y 7

Viernes 29: terminaciones 8 y 9

Cabe destacar que las terminaciones 0 y 1 podrán cobrar a partir del sábado 23 mediante cajeros automáticos.