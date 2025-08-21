Doble alerta amarilla en Corrientes: vientos de 70 kilómetros por hora y tormentas fuertes

Una jornada calurosa, lluvias e intensos vientos se prevén para la jornada de este viernes. Las condiciones serán extremas y es por eso que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó este jueves una doble alerta amarilla por fuertes vientos y tormentas. La advertencia rige en toda la provincia y se espera ráfagas de vientos de 70 kilómetros por hora, considerados superiores a los normales en la región.

A pleno final de agosto, cuando comienza la transición del invierno a la primavera, es habitual que se den estas condiciones, según sostienen los especialistas consultados por El Litoral.

Pronóstico detallado

La jornada con intensos vientos, que durante la mañana podrían recorrer entre los 50 y 59 kilómetros por hora, transitando con mayor crudeza por la tarde con ráfagas de 70 kilómetros por hora, cabe aclarar que a partir de los 20 kilómetros por hora se considera fuerte en la región.

Estos eventos estarán acompañados de temperaturas altas que podrían superar los 30ºC y las mínimas con 20ºC, por lo que se espera un viernes caluroso. Por la tarde también se prevé la llegada de chaparrones, y por la noche se producirá un brusco cambio en la dirección del viento que pasará de norte a sur.

Las tormentas fuertes seguirán durante el sábado, para la madrugada y mañana, con vientos de ráfagas de 70 kilómetros por hora. La temperatura oscilará entre los 11°C y 16°C, y en la jornada podría continuar el desarrollo de vientos del sur a gran velocidad, ya que se prevén ráfagas de 42 a 50 km/h.

Se pronostica una jornada fresca para el domingo, cuando se pronostican mínimas de 6°C y máximas de 17°C, con cielos despejados. Estas condiciones podrían seguir durante la semana próxima.