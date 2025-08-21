Cruce por las dietas de los legisladores: Mayans apuntó contra Virginia Gallardo y ella le respondió con dureza

El jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans, apuntó este jueves contra la candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) por Corrientes, Virginia Gallardo, luego del reciente aumento de las dietas de los senadores, que ascenderían a $10,2 millones.

En su discurso, el legislador formoseño negó que los senadores cobren esa cifra.

“Hace un año que me están diciendo que voy a ganar 9 o 10 millones de pesos y cada vez que voy a revisar mi cuenta me hago el bocho y veo que ni siquiera alcanza la mitad”, enfatizó José Mayans.

Según Mayans, los senadores ganan "menos que un juez de primera instancia y el presidente (Javier Milei) dice que ganamos 10 millones de pesos". "Nunca ganamos esa plata”, agregó.

En un tono duro, el senador se refirió directamente a la candidata de LLA: “Le digo a la tonta esta, a la actriz esta, si cree que va a venir acá a ganar 10 millones… ¿cómo se llama? Virginia Gallardo, de Corrientes. Ella dice en una mesa tradicional que quiere ganar 9 millones. La verdad que una tonta, una estúpida, acá no se gana esa plata, se comió la mentira del Presidente”.

La dura respuesta de Virginia Gallardo

Las palabras de Mayans no tardaron en tener respuesta. Virginia Gallardo utilizó sus redes sociales para replicar las declaraciones del senador. Con la misma dureza, calificó a Mayans de “tonto” y “estúpido” y le corrigió su error sobre su candidatura.

"Más tonto y estúpido, Sr. Mayans, es no saber que soy candidata a Diputada y no a Senadora, así que no tendrá el gusto de tenerme como compañera", escribió.

Gallardo también se refirió al aumento de las dietas, negando que su fuente sea el presidente: “Tiene razón, no ganan ese dinero, ¡VAN A GANAR MÁS! Porque esa información no me la da Milei, sino los medios más prestigiosos donde me informo a diario”.

Finalmente, criticó el lenguaje del senador: “Ah, y por último… quería felicitarlo por la educación que maneja en su léxico, tratando así a una mujer que podría ser su hija. Después me mandan a estudiar a mí”.