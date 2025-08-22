Cómo quedó el cuadro de los cuartos de final tras la victoria de River

Esta semana la Copa Libertadores definió a sus clasificados para los cuartos de final. Entre ellos está River, que venció a Libertad en la tanda de penales (3-1) en el Monumental y ya conoce a su próximo rival.

En la siguiente ronda, el Millonario se reencontrará con Palmeiras (Brasi) para disputar uno de los cuatro cupos a las semifinales del máximo torneo continental. La ida se jugará en Buenos Aires, mientras que la llave culminará en San Pablo.

Los otros clubes que aseguraron su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores son Vélez (Argentina), Racing (Argentina), San Pablo (Brasil), Estudiantes (Argentina), Flamengo (Brasil) y Liga de Quito (Ecuador).

El cuadro de la Copa Libertadores: así quedaron las llaves de cuartos de final

Cuándo juega River contra Palmeiras

A falta de la oficialización del cronograma de los cuartos de final, River y Palmeiras jugarán el partido de ida entre el martes 16 y el jueves 18 de septiembre, mientras que la vuelta se disputará en San Pablo entre el martes 23 y el jueves 25 de ese mismo mes.

Fuente: TN.