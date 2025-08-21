Médico fue suspendido en una clínica por violencia de género en Corrientes

Desde la clínica “Centro Médico del Parque” emitieron este jueves un comunicado en el que anuncian que resolvieron “disponer la suspensión en forma preventiva de sus funciones” del médico Jorge Ojeda que se desempeñaba en el servicio de cuidados intensivos.



La institución argumenta que tomó la decisión “a raíz de los hechos de público conocimiento”, sin dar mayores detalles al respecto, según dio a conocer el programa Corrientes En el Aire.



El médico fue denunciado por atacar a golpes a su actual pareja que terminó hospitalizada por lesiones en la boca, el cuello y distintas partes del cuerpo.

Además, aseguran que también habría golpeado a su anterior pareja.



Como antecedente mencionan que días atrás por la misma causa ya había sido apartado como médico terapista del Hospital de Campaña.