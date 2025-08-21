¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

alerta amarilla
Corrientes: un joven murió electrocutado al intentar robar un reflector en el techo de una carnicería

El hecho se registró este jueves en la capital correntina. El sujeto habría recibido una fuerte descarga eléctrica al intentar cortar un cable.

Por El Litoral

Jueves, 21 de agosto de 2025 a las 18:42

Un joven murió este jueves tras recibir una fuerte descarga eléctrica en el techo de una carnicería ubicada en las inmediaciones de las calles Julio Verne y Medrano de la ciudad de Corrientes. 

Fuentes policiales indicaron a El Litoral que la víctima intentó robar un reflector del lugar.

El trágico suceso se produjo cuando, según las primeras hipótesis, el sujeto intentó cortar un cable con un cuchillo, lo que le provocó una fatal electrocución.

Efectivos policiales acudieron al lugar y, tras las tareas correspondientes, lograron bajar el cuerpo sin vida. Por el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada.

