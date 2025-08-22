¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

alerta amarilla Unne La Libertad Avanza
Las noticias más importantes del 22 de agosto de 2025

Por El Litoral

Viernes, 22 de agosto de 2025 a las 07:18

Valdés inauguró el Parque Tecnológico de Corrientes

Cruce por las dietas de los legisladores: Mayans apuntó contra Virginia Gallardo y ella le respondió con dureza

Corrientes: un joven murió electrocutado al intentar robar un reflector en el techo de una carnicería

Polo gastronómico y 2.000 metros de juegos: así avanza las obras en la plaza Mercosur

Médico correntino recibió el Premio Nacional Gaviota de Plata por su aporte a la medicina

Elecciones: cuándo y dónde se realizará la prueba del sistema informático en Corrientes

Cuál fue la causa de la muerte del hombre hallado en Paso de la Patria

Lisandro: "Defender el déficit cero es garantizar el futuro de Argentina"

River sufrió pero Armani le dio el pase a los cuartos

Dylan Bordón será uno de los nueve debutantes en la selección Argentina

