Multitudinaria boleteada radical en Capital

Los dirigentes radicales de la primera sección electoral realizaron este martes una boleteada desde la Plaza 25 de Mayo. Cientes de militantes se sumaron a distribuir la boleta número 3 de la Unión Cívica Radical.

La organización del evento estuvo a cargo del presidente de la sección, el doctor Juan Rajoy, y el senador provincal Noel Nreard, con todo un equipo de trabajo. Los radicales se mantienen como el partido como mayor cantidad de afiliados, seguidos de cerca por el Partido Justicialista.

En las elecciones del domingo, la UCR buscará mantener el gobierno provincial, la Capital y más de 70 comunas que renuevan funcionarios-