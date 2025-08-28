Desde ELI repudiaron los hechos de violencia registrados en el cierre de campaña 



La agrupación política que preside Pedro “Perucho” Cassani emitió un duro documento ante los hechos de extrema violencia registrados durante el cierre de campaña de la alianza “La Libertad Avanza Corrientes”, consistente en una pacífica caminata por la peatonal Junín.

“Grupos organizados atacaron el cierre de campaña de Lisandro Almirón y Evelyn Karsten junto a Karina Milei y Martín Menem”, señala el título.

“En la tarde de hoy, durante una recorrida por el centro de Corrientes como parte de las actividades de cierre de campaña, los candidatos Lisandro Almirón y Evelyn Karsten, acompañados por Karina Milei y Martín Menem, fueron víctimas de un violento ataque organizado por manifestantes vinculados, aparentemente, con movimientos sociales”.

“Un grupo reducido, con clara orientación política y preparado para generar disturbios, irrumpió en la actividad con el objetivo de intimidar y desvirtuar un encuentro que buscaba lo contrario: estar en la calle junto a los vecinos, escuchando sus inquietudes y compartiendo propuestas”, acota.

“Lo más grave es que se utilizó como fuerza de choque a jóvenes madres acompañadas de niños pequeños, una actitud irresponsable y peligrosa que expuso a personas inocentes con el solo fin de provocar incidentes”.

“Desde ELI repudiamos enérgicamente este accionar violento, que nada tiene que ver con la convivencia democrática ni con la libertad de expresión. La política no puede resolverse con agresiones, sino con ideas, propuestas y respeto por los ciudadanos. Corrientes necesita dejar atrás estas prácticas. Nuestro compromiso es con el diálogo, con la paz y con la construcción de un futuro distinto, donde nadie tenga miedo de expresarse o de caminar libremente por las calles”, concluye el texto.