Colombi y Barrionuevo cerraron su campaña "en modo straemers”

Corrientes, 28 de agosto de 2025 – El candidato a gobernador Ricardo Colombi y su compañero de fórmula, el candidato a vicegobernador Martín Barrionuevo, realizaron el cierre de campaña de Encuentro por Corrientes (ECO) a través de un streaming en vivo, repitiendo el formato con el que habían iniciado la campaña.

Durante la transmisión, ambos analizaron la situación actual de la provincia y coincidieron en que ECO será la única fuerza capaz de llegar a una segunda vuelta electoral. “Vamos a segunda vuelta porque somos el único espacio que piensa en los correntinos, no hacemos obras que son cáscaras vacías”, afirmó Colombi.

Barrionuevo, por su parte, convocó a la ciudadanía a votar con confianza: “El correntino debe votar sin miedo este domingo. Porque estará solo en el cuarto oscuro y podrá decidir sin presiones”.

Finalmente, Colombi concluyó con un mensaje directo: “La gente debe elegir entre una fórmula con experiencia como la nuestra y otra fórmula que le importa un carajo la gente”.