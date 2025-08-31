Ricardo Colombi y Martín Barrionuevo: "Gracias, primero los correntinos"

A más de una hora del cierre de los comicios, la alianza Encuentro por Corrientes realizó una publicación en redes sociales.

El espacio, encabezado por los dirigentes Ricardo Colombi y Martín Barrionuevo, publicó un mensaje de agradecimiento en su cuenta de Instagram. "Gracias, primero los correntinos", escribieron, junto a una foto de ambos.

Más temprano, luego de emitir su voto en la escuela N.º 84 Albino Arbo de Mercedes, Ricardo Colombi había hecho referencia al tiempo. "Está jugando una mala pasada", afirmó.

Además, el dirigente señaló que en la elección compiten siete listas, y que "el ciudadano que define" el resultado con su voto.