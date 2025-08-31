Ricardo Colombi reconoció la derrota de ECO y felicitó al oficialismo como ganador

Ricardo Colombi reconoció la derrota de Encuentro por Corrientes (ECO) y felicitó al oficialismo como ganador de las elecciones 2025. En conferencia de prensa, el candidato a gobernador de Encuentro por Corrientes dijo que los números son claros y respetan "la decisión de los ciudadanos".

"Estamos todavía esperando los números, pero la tendencia es clara. Son muchas listas, muchas boletas y por eso la demora. Pero los números son claros", aseguró Colombi.

"Así que felicitaciones y agradecimiento a todos los que nos han acompañado, a los ciudadanos que han decidido", sumó. El senador resaltó: "somos demócratas y agradecemos a todos los que no han acompañado".

Tanto Colombi como Barrionuevo hicieron hincapié en que todavía no están los resultados oficiales, pero "son claros". "Habrán algunas boletas más o menos, pero son claros", sostuvo.

"Nosotros hemos hecho lo que estaba a nuestro alcance, pero el aparato del Gobierno tuvo mucho peso, mucho efecto. Seguiremos trabajando, seguiremos consolidando", insistió. Además, resaltó que hay municipios en los que ECO ganó. "Se terminó la casta en Mbrucuyá y sabemos que fue exitoso en varios municipios, pero todavía no tenemos números", mencionó.