Mariano Hormaechea fue reelecto como intendente de Goya con amplia mayoría

En una jornada democrática con importante participación ciudadana, Mariano Hormaechea, actual intendente de Goya, fue reelecto este domingo con el 48% de los votos acompañado por Sebastián Mazzaro como viceintendente, consolidando así su segundo mandato al frente del municipio. Representante del frente Vamos Corrientes, el jefe comunal se impuso con claridad sobre los demás candidatos.

El resultado coincidió con los pronósticos previos y reafirma el liderazgo de Hormaechea en uno de los distritos clave de la provincia de Corrientes. Detrás se ubicaron Lisandro Paleari (Limpiar Corrientes) con el 23%, Samuel Kike Caneva (Encuentro por Corrientes) con el 17%, y Pedrito Cassani con el 12% (La Libertad Avanza- Encuentro Liberal).

La elección contó con la participación de 313.265 votantes. Ya al mediodía, el 25% del padrón había concurrido a sufragar, reflejando un marcado compromiso cívico.

Mensaje del intendente reelecto previo a los resultados finales:

Tras emitir su voto, Hormaechea se mostró agradecido y confiado con el acompañamiento recibido: “Estamos contentos, confiados del trabajo realizado y agradecidos con los vecinos de Goya que nos acompañaron para seguir trabajando por la ciudad”, señaló.

En diálogo con el diario El Litoral, el jefe comunal destacó los pilares importantes que realizó durante su gestión:" La fortaleza fue trabajar en equipo, tener un plan pensado en beneficios de la ciudad para Goya. Creemos que hicimos un trabajo importante y cumplimos con la palabra de la gente. Somos respetuosos, pero sentimos que la ciudad nos dio su confianza por lo realizado”, concluyó.

Durante la mañana, el intendente votó acompañado por sus hijos y su padre, y dejó un mensaje sobre la importancia del compromiso democrático: “Votar siempre es un acto de compromiso con el presente y, sobre todo, con el futuro. Es fundamental que las nuevas generaciones asuman la responsabilidad de mejorar y superarnos democráticamente”, expresó.

La jornada electoral transcurrió con normalidad, en un clima de participación activa y con familias acercándose juntas a cumplir con el deber cívico, fortaleciendo las instituciones y la convivencia democrática en la ciudad.