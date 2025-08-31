Cemborain vuelve a la intendencia de Mercedes: "Fue una elección rotunda"

El candidato a intendente de Mercedes por el frente Vamos Corrientes, Víctor Cemborain, se proclamó ganador de la elección y aseguró que "fue una elección rotunda", mientras que el candidato del Partido Justicialista, Roberto "Caly" Sánchez, lo felicitó públicamente y asumió la derrota en las urnas.

"Ya teníamos boca de urnas, pero ya tenemos 30 puntos arriba de los que nos siguen", aseguró.

"Una elección rotunda", destacó a radio Dos.

Sobre sus promesas en campaña, dijo que "la palabra es un documento. Nosotros no venimos a mentirle a la comunidad. Acá hay prioridades, acá tenemos que empezar prácticamente de cero, todo está destruido, todo está abandonado".

El PJ reconoció la derrota

"Caly Sánchez felicitó públicamente a Victor Cemborain quien sería el nuevo Intendente electo en Mercedes. Además, felicitó a todos los que participaron de estas elecciones", señaló TuMercedes.

Cemborain fue intendente de la localidad de Mercedes desde el año 2013 al 2017. Es recordado en la localidad además por llevar adelante la denuncia contra el exintendente Diego Caram quien fue condenado por fraude y corrupción a 9 años de prisión en suspenso.