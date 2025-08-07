Martín Ascúa dará a conocer las propuestas para "Limpiar Corrientes"

En las próximas horas el candidato a gobernador del frente Limpiar Corrientes, Martín Ascúa, anunciará las propuestas de su plan de gobierno.

El programa de acción de Ascúa estará basado en diversos aspectos que serán dados a conocer mediante una serie de videos.

Serán publicados en las cuentas oficiales de redes sociales del candidato a gobernador de Limpiar Corrientes.

Tincho Ascúa arriba a esta etapa de la campaña para las elecciones del 31 de agosto próximo luego de una evaluación de la realidad de la provincia, recogida a través del contacto directo con los habitantes de todas las localidades.