Multitudinario acto de Vamos Corrientes en Curuzú Cuatiá con un fuerte llamado a continuar la gestión

La alianza Vamos Corrientes realizó un multitudinario acto de campaña en el club Belgrano de Curuzú Cuatiá, con una gran convocatoria de militantes y vecinos.

El evento tuvo como objetivo destacar la gestión del intendente José Irigoyen y respaldar a la fórmula local integrada por Verónica Espíndola y Tití Güenaga de cara a las elecciones del 31 de agosto.

En el acto, Irigoyen, quien ahora encabeza la lista de concejales, afirmó: "Con Juan Pablo Valdés en la gobernación, y Verónica Espíndola junto a Tití Güenaga en la intendencia, tenemos un gran equipo para seguir desarrollando el parque industrial, generando trabajo, oportunidades y asegurando el crecimiento de la ciudad".

Por su parte, el candidato a gobernador, Juan Pablo Valdés, aseguró que su gestión buscará profundizar el plan de desarrollo provincial. "Vamos a trabajar todos los días para tener más viviendas, más cuadras asfaltadas y más trabajo", sostuvo, y remarcó la necesidad de seguir mejorando la educación, la salud y la seguridad.

Finalmente, el gobernador Gustavo Valdés se dirigió a los presentes y pidió a los votantes que tengan la "responsabilidad de seguir el proceso de desarrollo hacia adelante". El mandatario aseguró que su gestión "hizo cosas trascendentes en Curuzú Cuatiá, cosas que no hicieron ni los unos ni los otros", y citó como ejemplo la construcción del parque industrial, una de las obras más importantes de la zona.