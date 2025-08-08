De los 44 partidos reconocidos en Corrientes solo 4 no inscribieron alianzas

La Secretaría Electoral Nacional de Corrientes informó que de los 44 partidos reconocidos por la Justicia Federal solo 4 no integra ninguna alianza, lo que hace suponer que podrían presentar candidatos propios y en soledad el próximo 17 de agosto: esas fuerzas son . PANU-FORJA-AHORA-COMPROMISO FEDERAL
La alianza La Libertada Avanza está conformada por:
I- LA LIBERTAD AVANZA
Partidos que la integran:
1. -LA LIBERTAD AVANZA
2. -ELI-ENCUENTRO EN LIBERTAD
3. -UNION CELESTE Y BLANCO
4. -FE
5. -FEDERAL
En tanto, que "Vamos Corrientes" lo integran:
1. UNIÓN CÍVICA RADICAL,
2. POPULAR CORRENTINO,
3. COALICIÓN CÍVICA - AFIRMACIÓN PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA (ARI),
4. PRO - PROPUESTA REPUBLICANA,
5. UNIÓN POPULAR FEDERAL,
6. MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN DESARROLLO,
7. DEMÓCRATA PROGRESISTA,
8. CONSERVADOR POPULAR,
9. SOCIALISTA,
10. LIBERAL,
11. AUTONOMISTA,
12. VAMOS CORRIENTES,
13. UNIÓN DEL CENTRO DEMOCRATICO,
14. ACCIÓN POR LA REPÚBLICA,
15. ENCUENTRO CORRELIGIONARIO,
16. CIUDADANOS COMPROMETIDOS,
17. UNIÓN PARA EL DESARROLLO,
18. LIBERTARIO,
19. ENCUENTRO REPUBLICANO FEDERAL
La coalición que lidera Ricardo Colombi y que se denomina ahora "Corrientes nos une" está integrada por:
1. -PROYECTO CORRIENTES
2. -NUEVO PAIS
3. -MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR
4. -PROYECTO POPULAR
5. -INSTRUMENTO ELECTORALPARA LA UNIDAD POPULAR
6. -CAMBIO AUSTERIDAD Y PROGRESO
7. -CIUDADANOS A GOBERNAR
8. -ACCION POR CORRIENTES
El peronismo se aglomeró en Fuerza Patria y lleva a los partidos:
1. PARTIDO JUSTICIALISTA
2. DE LA VICTORIA
3. NUEVO ENCUENTRO POR LA DEMOCRACIA Y LA EQUIDAD
4. KOLINA
5. RENOVADOR FEDERAL
6. FRENTE RENOVADOR
7. DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO
8. DEMÓCRATA CRISTIANO