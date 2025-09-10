La inflación en el NEA se desacelera en agosto y se ubica por debajo del promedio nacional

La inflación en la región del Nordeste Argentino (NEA) se ubicó en un 1,7% en el mes de agosto, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Esta cifra refleja una desaceleración respecto al promedio nacional y se mantuvo igual que en el mes anterior.

El informe detalló que el sector con mayor aumento fue el de Restaurantes y hoteles, con un 3,8%, seguido por Vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles, que registró un 2,9%. El tercer rubro con una suba destacada fue Transporte, con un 2,6%.

Rubros con alzas y bajas

Además de los sectores que lideraron los aumentos, otros rubros que tuvieron una variación superior al promedio fueron Salud (2,4%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (2,1%).

En contraste, algunas divisiones de precios mostraron variaciones menores, e incluso una baja. Las que registraron menores aumentos fueron Recreación y cultura (0,8%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,4%). El rubro de Prendas de vestir y calzado fue el único que registró un descenso en los precios, con una variación negativa del -0,5%.