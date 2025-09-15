Valdés anunció cuándo arranca el pago del plus de refuerzo a estatales

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés compartió este lunes en sus redes sociales cuándo arrancará el pago del plus de refuerzo para los estatales correntinos.

El mandatario detalló, que el pago correspondiente al mes de septiembre arranca este martes 16 de septiembre para los documentos que finalicen en 0 y 1.

El cronograma continuará el miércoles 17, para los agentes con DNI finalizados 2 y 3. En tanto que el jueves 18, para los 4 y 5.

El vienes viernes 19, será el turnos de documentos 6 y 7, y el lunes 22 para los 8 y 9. Este último tramo estará disponible a través de homebanking y cajeros habilitados por el Banco de Corrientes a partir del sábado 20.