Municipales de Corrientes: anuncian el pago del plus especial de septiembre

El intendente Eduardo Tassano anunció a través de sus redes sociales el cronograma de pago del plus especial para los trabajadores de la Municipalidad de Corrientes. El pago, que se extenderá desde este lunes 22 hasta el jueves 25 de septiembre, beneficiará a los agentes de planta, contrato y del programa Neike.

Los trabajadores de planta, contrato y los agentes Neike bancarizados tendrán el pago depositado en sus respectivas cuentas bancarias a partir de este lunes 22 de septiembre. Podrán acceder al dinero a través de los cajeros automáticos habilitados.

Cronograma para agentes Neike no bancarizados

Para aquellos agentes del programa Neike que no están bancarizados, el pago se realizará en la Caja Municipal de Préstamos (CMP), ubicada en Brasil 1269, de lunes a viernes, en el horario de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20. El cronograma de pago es el siguiente:

Lunes 22 de septiembre: DNI terminados en 0, 1 y 2.

Martes 23 de septiembre: DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6.

Jueves 25 de septiembre: DNI terminados en 7, 8 y 9.

El miércoles 24 de septiembre es asueto por el Día de la Virgen de la Merced, Patrona de la ciudad, por lo que no habrá atención.

Pago para Neike sin tarjeta de débito

Por su parte, los agentes Neike que están bancarizados pero no poseen tarjeta de débito, deberán cobrar por ventanilla del Banco de Corrientes, en la sucursal de avenida Teniente Ibáñez 1826, de acuerdo al cronograma detallado anteriormente.