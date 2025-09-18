Corrientes encabeza el aumento de conexiones fijas de internet en la región

Un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) sobre el segundo trimestre de 2025 muestra que Corrientes registró un crecimiento del 4,3% en el total de accesos a internet. La provincia alcanzó 1.075.010 conexiones activas, de las cuales 131.639 son fijas y 943.371 móviles.

Entre las provincias del NEA, Corrientes fue la que más creció en accesos fijos durante este período, superando a Chaco, Misiones y Formosa. Aunque Misiones mantiene el mayor número total de conexiones en la región, Corrientes se consolidó como la de mayor expansión en el servicio fijo, un sector donde la inversión en infraestructura tiene impacto directo.

Según los registros, en 2018 la provincia tenía una penetración del 32,5% y poco más de 93.000 accesos fijos. A fines de 2024 esa cifra superó los 125.000, y ahora volvió a crecer de manera sostenida. Paralelamente, la red de fibra óptica pasó de 32 kilómetros en 2020 a cerca de 2.200 kilómetros en 2025, con una cobertura potencial que alcanza al 93% de la población.

A nivel nacional, el Indec informó que en el segundo trimestre del año se registraron en promedio 8,3 millones de accesos fijos, con una suba del 2,3% interanual. De ese total, 7,8 millones corresponden a residencias y 444 mil a organizaciones.

El acceso a internet, destacan los especialistas, es un factor clave para el desarrollo económico y social, ya que impulsa la educación en línea, el comercio electrónico y la participación ciudadana.