Elecciones en Esquina: con quejas, se oficializó el orden de la Boleta Única de Papel

La Junta Electoral Nacional realizó en la mañana de este jueves el sorteo del orden de los espacios, franjas, columnas verticales de la Boleta Única de Papel (BUP) del Municipio de Esquina.

La audiencia obedece al artículo 38 de la Ley 26.571. Frente a los apoderados de las alianza autorizadas para estas elecciones se llevó a cabo el sorteo que usó un sistema de doble ciego. Esto consiste en sortear la aparición de cada alianza y luego su orden en la boleta.

Fotografía: Cacho Monzón

De esta manera el orden de izquierda a derecha quedó definido así:

Cambia por el Bienestar de Esquina. Unidos con Esperanza. Ahora Si. Vamos Corrientes. Esquina Crece.

Sorteo oficial del orden en la Boleta Única de Papel

Cabe recordar que la localidad de Esquina alineó la elección para intendente y viceintendente y la renovación de concejales para el 26 de octubre, en consonancia con las elecciones legislativas a nivel nacional.

Esto quiere decir que los votantes esquinenses encontrarán dos boletas el domingo de la elección.

Quejas sobre el color de las columnas

Si bien los apoderados presentes firmaron el acta que ratifica el orden de las columnas en la BUP, se presentó una queja con respecto al color de las mismas.

El apoderado de la alianza “Unidos con Esperanza”, Félix María Pacayut, llamó la atención de las autoridades de la Junta Electoral al manifestar que el color presentado por el partido fue reservado con anterioridad y que “ahora nos encontramos con dos listas que utilizan un color azul con alguna tonalidad distinta que puede llevar a la confusión del electorado”.

Similitudes en la tonalidad de colores denunciada por Pacayut

Es por eso que se pidió la intimación a los otros partidos para el cambio de color, especificamente “Esquina Crece” y “Cambia por el Bienestar de Esquina”.

Las autoridades tomaron nota del reclamo y avisaron que el pedido se asentará y que la decisión al respecto será avisada en los próximos días.