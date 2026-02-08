La ONG Foro Penal informó que al menos 30 presos políticos venezolanos fueron excarcelados

El director de la organización venezolana Foro Penal, Alfredo Romero, informó que la ONG registró 30 excarcelaciones durante este domingo y que se encuentran en proceso de verificación otros posibles casos.

“Seguimos recibiendo reportes y revisando información sobre nuevas liberaciones”, declaró Romero, quien subrayó que cada liberación verificada es comunicada a los familiares y equipos legales de los afectados.

Entre las personas excarceladas figuran varios dirigentes opositores cercanos a María Corina Machado, como Juan Pablo Guanipa. También fue liberado el abogado de la líder opositora, Perkins Rocha, así como Jesús Armas y Luis Tarbay.

Además, partidos políticos y familiares confirmaron la excarcelación de activistas como Aldo Rosso, Naomi Arnaudez, Albany Colmenares y Nikoll Arteaga, integrantes de agrupaciones opositoras como Voluntad Popular y Vente Venezuela.

La larga lista de excarcelados también incluye a Maria Oropeza, Dignora Hernandez, Henry Alviarez, Emil Brandt, y Leocenis García, entre otros.

El Comando con Venezuela celebró las excarcelaciones, pero volvió a exigir al régimen chavista que todos los presos políticos sean liberados: “¡Faltan muchos por liberar! ¡Hasta que todos sean libres! ¡Libertad para todos los presos políticos!“.

Las liberaciones ocurren un mes después de que el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara el inicio de un proceso de excarcelaciones de presos políticos tras la captura del dictador narco Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos el 3 de enero en Caracas.

Desde entonces, el Foro Penal ha reportado liberaciones de manera continua, con un registro de al menos 391 personas excarceladas desde el 8 de enero, mientras que la organización mantiene una cifra de 687 personas aún privadas de libertad por motivos políticos en el país.

Entretanto, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, celebró las recientes excarcelaciones y exigió la libertad total para quienes permanecen detenidos.

“La excarcelación de varios presos políticos ocurrida hoy no requirió una ley para producirse. Me alegra que estén fuera de esos calabozos”, expresó.

González Urrutia advirtió que estas medidas no equivalen a libertad plena, ya que la mayoría de los excarcelados enfrenta restricciones judiciales y procesos abiertos.

“Seguimos exigiendo la libertad plena e inmediata de todas las personas presas por razones políticas y el cierre definitivo de los procesos arbitrarios”, afirmó.

Fuente: Infobae