Juan Pablo Valdés se reúne con Luis Caputo para reclamar deudas y ayuda a industrias

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, viajó a Buenos Aires para reunirse este lunes a las 10 con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. Será el primer encuentro del mandatario provincial con el funcionario del gobierno de Javier Milei.

Según anticipó el propio gobernador, llevará reclamos vinculados a la situación financiera provincial, deudas nacionales y la realidad de sectores productivos estratégicos. La agenda incluirá también pedidos de compensación fiscal y obras clave para la provincia.

Entre los principales planteos figura la cancelación de las deudas que la Nación mantiene con el Instituto de Previsión Social. Además, volverá a plantearse la posibilidad de compensar esos compromisos con la entrega de los predios del ex Regimiento de Infantería 9.

El mandatario insistió en avanzar con la cesión de tierras en desuso, además de otras propiedades que la provincia busca recibir como compensación económica. El predio del ex RI9 es reclamado desde 1983, cuando el entonces gobernador José Antonio “Pocho” Romero Feris propuso su compra para construir viviendas.

Industria, empleo y situación económica

El encuentro también abordará la crisis de la industria textil y el escenario del sector forestal, considerados estratégicos para la economía correntina. Valdés anticipó que buscará discutir políticas que permitan impulsar la industrialización de la materia prima local.

En declaraciones radiales, señaló que en Corrientes se aplica una política de cero impuestos a la industria y tasas municipales escasas o nulas. Además, planteó la necesidad de acelerar gestiones vinculadas al desarrollo productivo y a la recuperación de activos provinciales.

La reunión se da tras el cierre de dos plantas de la empresa textil Emilio Alal Sacifi en Goya y Villa Ángela, que dejó sin trabajo a 460 empleados. Según el gobernador, los centros productivos acumulaban pérdidas operativas de 900 millones de pesos mensuales, lo que volvió inviable cualquier salvataje provincial.

La reunión forma parte de una etapa de diálogo institucional entre Nación y Provincia. La semana pasada, Valdés mantuvo encuentros con funcionarios nacionales para fortalecer el vínculo político y avanzar en una agenda común orientada al desarrollo de Corrientes.