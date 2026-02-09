Corrientes: la segunda gala del Shows de Comparsas brilló en el anfiteatro Cocomarola

El Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola fue sede el 8 de febrero de la segunda gala de los Shows de Comparsas 2026. Las cuatro instituciones participantes presentaron nuevamente sus propuestas ante un público que acompañó cada puesta con atención y aplausos.

El escenario Osvaldo Sosa Cordero volvió a convertirse en el epicentro del espectáculo carnavalero, en una noche donde se evidenciaron ajustes técnicos y artísticos respecto a la primera gala.

Apertura con Arandú Beleza

La velada se inició con Arandú Beleza, que presentó “Agua del Cielo”.

En el marco de su 20° aniversario, la comparsa desarrolló una puesta marcada por la elegancia coreográfica y una narrativa vinculada a lo espiritual.

Sapucay y su propuesta artística

Luego fue el turno de Sapucay, que volvió a presentar “Sapucay del alma mía”.

La comparsa ofreció un recorrido temático que combinó música, danza y recursos escénicos, logrando una respuesta sostenida del público.

Ará Berá en la medianoche

Ya entrada la madrugada, Ará Berá ocupó el escenario con “El Rayo de la Locura”.

La puesta incluyó una estética fantástica y un desarrollo teatral que reafirmó el despliegue escénico de la institución.

Cierre con Copacabana

El cierre de la segunda noche estuvo a cargo de Copacabana, que presentó “Messias”.

La propuesta logró una conexión directa con el público a través de su relato y puesta integral.

Lo que se viene

La programación de los Shows de Comparsas continuará el próximo miércoles 11 de febrero con la tercera y última gala en el anfiteatro Cocomarola.

En paralelo, la competencia oficial seguirá el fin de semana en el Corsódromo Nolo Alías.

Las entradas para la noche final de shows y los próximos desfiles se encuentran disponibles de forma online en carnavalencorrientes.com y de manera presencial en el Centenario Shopping, ubicado en Dr. Raúl Alfonsín 3.525, de lunes a sábados de 13 a 21.