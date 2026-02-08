Se busca a una menor de edad desaparecida en Corrientes

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para encontrar a una menor de edad desaparecida en la ciudad Capital.

Se trata de María Trinidad Haydee Ríos, de 14 años, quien se ausentó de su hogar el sábado 07 de febrero. Su desaparición fue denunciada en la Comisaría Primera de Mujer y el Menor el mismo día, dando intervención a la Fiscalía de turno.

Ríos desapareció de su hogar ubicado en el barrio Quilmes de esta ciudad.

Quienes puedan aportar datos que ayuden a encontrar a la menor, pueden hacerlo ante la citada comisaría o llamar al 3794-432913; o la dependencia más cercana y/o comunicarse al 911 en la Capital y 101 en el interior provincial.

