Carnaval de Corrientes: multitud y localidades agotadas en el Nolo Alías

El Corsódromo Nolo Alías registró el sábado localidades agotadas durante la tercera noche del Carnaval de Corrientes 2026. El público colmó las tribunas para presenciar una competencia que reunió a nueve comparsas y agrupaciones musicales.

La jornada del 7 de febrero mostró un ingreso masivo desde temprano.

Inicio del desfile

El espectáculo comenzó a las 22 con Samba Total, que presentó una propuesta inspirada en escenarios internacionales. Luego fue el turno de Kamandukahia, que celebró sus 30 años con una puesta coreográfica que logró rápida respuesta del público.

Más tarde, Sapucay ofreció un recorrido temático con fuerte impronta emocional, mientras que Samba Show llevó a la pasarela una propuesta vinculada al universo nocturno.

Presentaciones de la madrugada

Ya entrada la madrugada desfiló Arandú Beleza, que en el marco de su 20° aniversario desarrolló una trama que unió elementos de los pueblos originarios con la evolución del samba.

Posteriormente, Sambanda presentó una temática asociada a los videojuegos, convocando a distintas generaciones.

Pasadas las 2, Copacabana rindió homenaje al “Messias” con una propuesta ligada a la pasión futbolera. Luego, la última campeona, Imperio Bahiano, recorrió distintas etapas de la música con su espectáculo.

El cierre estuvo a cargo de Ará Berá, que presentó “El Rayo de la Locura” para completar la programación de la noche.

Cómo sigue la agenda

Tras el desfile en el corsódromo, la organización informó que la programación continuará este domingo 8 de febrero en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Desde las 21, el escenario Osvaldo Sosa Cordero albergará una nueva gala de shows de comparsas.

Las entradas para las próximas jornadas pueden adquirirse de forma online en carnavalencorrientes.com o personalmente en el Centenario Shopping, ubicado en Dr. Raúl Alfonsín 3.525.