Boca y una visita de riesgo ante Vélez

Boca tendrá este domingo una visita de riesgo ante Vélez, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro que enfrenta a dos de los mejores equipos de la Zona A se llevará a cabo a partir de las 22:15 en el Estadio José Amalfitani. El árbitro será Nazareeno Arasa y en el VAR estará Nicolás Ramírez.

Boca tuvo un más que aceptable inicio en el campeonato, donde le ganó en condición de local a Deportivo Riestra y a Newell´s, aunque en la segunda fecha sufrió un traspié ante el campeón del fútbol argentino, Estudiantes de La Plata, que lo derrotó 2-1.

De esta manera, los dirigidos por Claudio Úbeda tienen seis unidades y podrían terminar la fecha como líderes si ganan y se da una serie de resultados.

Este partido estará marcado por el regreso del delantero uruguayo Miguel Merentiel, quien se había perdido las primeras tres fechas con el “Xeneize” por una lesión.

Entanto que sigue sin ser convocado el delantero uruguayo Edinson Cavani y se mantiene el volante goyano Kevin Zenón.

Del otro lado estará Vélez, que es dirigido por Guillermo Barros Schelotto y que fue uno de los mejores equipos en el inicio de este Torneo Apertura.

El “Fortín” le ganó a Talleres y a Instituto de Córdoba en sus primeras presentaciones y en la última fecha empató como visitante ante Independiente, por lo que reúne 7 puntos y también apunta quedar como líder al concluir la fecha.