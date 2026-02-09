El IPS Móvil llega a Itá Ibaté y Berón de Astrada con trámites previsionales

El programa IPS Móvil realizará un operativo de atención previsional este 9 de febrero de 2026 en las localidades correntinas de Itá Ibaté y Berón de Astrada, con el objetivo de acercar trámites y asesoramiento a vecinos sin necesidad de viajar a oficinas centrales.

La atención al público se brindará de 8 a 12 horas, permitiendo realizar consultas y gestiones previsionales de manera directa con personal del Instituto de Previsión Social de Corrientes (IPS).

Lugares y horarios

En Itá Ibaté, el operativo se desarrollará en el Centro Cultural, ubicado en la intersección de avenida San Martín y Alberdi.

En tanto, en Berón de Astrada, la atención se realizará en la Municipalidad, situada en 9 de Julio 491.

El programa IPS Móvil tiene como finalidad acercar servicios del organismo a distintas localidades del interior provincial.

Durante los operativos, los vecinos pueden realizar trámites y consultas previsionales, además de recibir asesoramiento sin necesidad de trasladarse hacia la capital provincial.

Para más información, los interesados pueden ingresar al sitio oficial ipscorrientes.gob.ar o comunicarse al 0800-555-4772.