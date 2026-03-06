Horacio Ortega: "Corrientes mantiene tres reclamos ante la Corte Suprema contra la Nación"

El fiscal de Estado de Corrientes, Horacio Ortega, participó de una nueva reunión del Foro Federal Permanente de Fiscalías de Estado, un espacio institucional en el que representantes de distintas provincias analizan problemáticas jurídicas comunes y coordinan estrategias ante conflictos con el Estado nacional.

En diálogo con Hoja de Ruta en el streaming de El Litoral, Ortega explicó que el encuentro permitió intercambiar información sobre los reclamos judiciales que varias provincias mantienen contra la Nación, así como debatir temas estructurales del federalismo argentino, entre ellos la coparticipación federal.

Ratificación del Senado

La participación de Ortega en el foro se dio además en un contexto institucional importante: el Senado provincial otorgó el acuerdo a su designación como fiscal de Estado.

El funcionario explicó que se trata de un requisito formal que fortalece la institucionalidad del cargo.

“El fiscal de Estado tiene rango de ministro, pero es el único que requiere el acuerdo del Senado. Además de defender los intereses de la provincia, interviene en el Consejo de la Magistratura y tiene responsabilidades que requieren control institucional”, señaló.

En ese sentido, agradeció al gobernador y a los legisladores por el acompañamiento a su designación.

Un espacio de coordinación entre provincias

Ortega destacó que Corrientes participa activamente del foro federal, que funciona como un ámbito de intercambio técnico entre las fiscalías de Estado de todo el país.

“Es un lugar donde compartimos experiencias, analizamos problemas comunes y generamos información que luego sirve para las decisiones que toman los gobernadores”, explicó.

En el encuentro también se aprobó la organización de un congreso previsto para octubre, que abordará temas vinculados a la fiscalía de Estado y el impacto de la inteligencia artificial en la gestión pública.

Las demandas de Corrientes contra la Nación

Durante la entrevista, Ortega recordó que la provincia mantiene tres causas judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los reclamos están vinculados a:

Regalías hidroeléctricas

Compensaciones por el sistema previsional (IPS)

Recomposición del pacto fiscal

Según explicó, las tres demandas fueron presentadas por decisión del gobernador Gustavo Valdés y actualmente se encuentran en trámite ante el máximo tribunal.

“Son procesos que siguen su curso en la Corte. La provincia insiste permanentemente para que haya avances, ya sea con audiencias de conciliación o resoluciones”, señaló.

Debate sobre la coparticipación federal

Otro de los temas abordados en el foro fue la discusión sobre el sistema de coparticipación federal, una cuestión considerada central para el federalismo argentino.

Ortega explicó que las fiscalías buscan analizar el tema desde una perspectiva técnica para aportar elementos al debate político.

“Es un tema complejo porque requiere consenso entre todas las provincias. Nosotros analizamos las cuestiones jurídicas y técnicas para poder entender mejor las posiciones de cada jurisdicción”, indicó.

El fiscal remarcó que el foro permite justamente construir una mirada común sobre los desafíos que enfrentan las provincias en materia de recursos y federalismo.