Quiénes fueron las mujeres correntinas reconocidas por su trayectoria y resiliencia

Con el objetivo de reivindicar el rol, la inteligencia y la fuerza de las correntinas, el gobernador Juan Pablo Valdés encabezó este viernes un emotivo acto de reconocimiento a mujeres destacadas en diversos ámbitos de la sociedad. La ceremonia, que se adelantó ante el próximo viaje del mandatario al exterior, reunió a autoridades provinciales y familiares de las homenajeadas en una jornada marcada por el compromiso y la resiliencia.

"Es un momento importante, la oportunidad de hacer notar que son un pilar para los correntinos", destacó Valdés, quien estuvo acompañado por su esposa, Gisele Agostini, y miembros de su gabinete, entre ellos las ministras Mariel Gabur y Ana Miño, quienes oficiaron de anfitrionas.

Un reconocimiento a la trayectoria y el impacto social

Las distinciones abarcaron múltiples disciplinas, visibilizando tanto historias de vida marcadas por la solidaridad como trayectorias profesionales de alto impacto académico y científico. Entre las homenajeadas, se destacaron:

Salud y Ciencia: La médica hematóloga Antonia Cristina Cabral Castellá , por su labor en el hospital pediátrico Juan Pablo II; la cardióloga Stella Maris Macín , referente del Instituto de Cardiología; y la investigadora del CONICET Laura Cristina Ana Leiva .

Seguridad y Resiliencia: Las bomberas voluntarias Valeria Soledad Arriaga y Natalia Zalazar , junto a la oficial Florencia Maciel , reconocida por salvar la vida de una menor mediante maniobras de Heimlich.

Compromiso Social: Nidia Bonastre , facilitadora judicial de la OEA en Ramada Paso; y Nora Binda , por su labor solidaria en el Hospital Vidal.

Cultura y Diseño: La artesana de Loreto Josefina Cantero ; la artista Alejandra Gubinelli ; y las diseñadoras Jimena Torres y Lara Wiess .

Emprendedurismo: La ingeniera en alimentos Ana Arauz y la prestadora turística María Andrea Aguirre.

Voces de liderazgo y transformación

Durante la apertura, las ministras Gabur y Miño subrayaron que el homenaje busca ser un reconocimiento permanente a la valentía y la lucha colectiva. "Las que estamos aquí somos madres, hijas, hermanas, amigas, profesionales, pero sobre todo, somos agentes de cambio en los lugares en que nos desempeñamos", enfatizó Miño, quien llamó a celebrar la "sororidad" como valor fundamental.

El gobernador Valdés cerró el acto instando a seguir construyendo hacia el futuro. "Nos faltarían muchísimos más reconocimientos para llegar a todas las mujeres que lo merecen en la provincia. No bajen los brazos, sigamos juntos y vayamos juntos al futuro", concluyó el mandatario.