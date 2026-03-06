¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Medio Oriente Corrientes Sostiene Municipalidad de Corrientes
Medio Oriente Corrientes Sostiene Municipalidad de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Gobierno

Quiénes fueron las mujeres correntinas reconocidas por su trayectoria y resiliencia

En la antesala del Día Internacional de la Mujer, el gobernador Juan Pablo Valdés reconoció la labor de más de 30 referentes de los sectores de salud, ciencia, seguridad, cultura y emprendedurismo. 

Por El Litoral

Viernes, 06 de marzo de 2026 a las 16:32

Con el objetivo de reivindicar el rol, la inteligencia y la fuerza de las correntinas, el gobernador Juan Pablo Valdés encabezó este viernes un emotivo acto de reconocimiento a mujeres destacadas en diversos ámbitos de la sociedad. La ceremonia, que se adelantó ante el próximo viaje del mandatario al exterior, reunió a autoridades provinciales y familiares de las homenajeadas en una jornada marcada por el compromiso y la resiliencia.

"Es un momento importante, la oportunidad de hacer notar que son un pilar para los correntinos", destacó Valdés, quien estuvo acompañado por su esposa, Gisele Agostini, y miembros de su gabinete, entre ellos las ministras Mariel Gabur y Ana Miño, quienes oficiaron de anfitrionas.

Un reconocimiento a la trayectoria y el impacto social

Las distinciones abarcaron múltiples disciplinas, visibilizando tanto historias de vida marcadas por la solidaridad como trayectorias profesionales de alto impacto académico y científico. Entre las homenajeadas, se destacaron:

  • Salud y Ciencia: La médica hematóloga Antonia Cristina Cabral Castellá, por su labor en el hospital pediátrico Juan Pablo II; la cardióloga Stella Maris Macín, referente del Instituto de Cardiología; y la investigadora del CONICET Laura Cristina Ana Leiva.

  • Seguridad y Resiliencia: Las bomberas voluntarias Valeria Soledad Arriaga y Natalia Zalazar, junto a la oficial Florencia Maciel, reconocida por salvar la vida de una menor mediante maniobras de Heimlich.

  • Compromiso Social: Nidia Bonastre, facilitadora judicial de la OEA en Ramada Paso; y Nora Binda, por su labor solidaria en el Hospital Vidal.

  • Cultura y Diseño: La artesana de Loreto Josefina Cantero; la artista Alejandra Gubinelli; y las diseñadoras Jimena Torres y Lara Wiess.

  • Emprendedurismo: La ingeniera en alimentos Ana Arauz y la prestadora turística María Andrea Aguirre.

Voces de liderazgo y transformación

Durante la apertura, las ministras Gabur y Miño subrayaron que el homenaje busca ser un reconocimiento permanente a la valentía y la lucha colectiva. "Las que estamos aquí somos madres, hijas, hermanas, amigas, profesionales, pero sobre todo, somos agentes de cambio en los lugares en que nos desempeñamos", enfatizó Miño, quien llamó a celebrar la "sororidad" como valor fundamental.

El gobernador Valdés cerró el acto instando a seguir construyendo hacia el futuro. "Nos faltarían muchísimos más reconocimientos para llegar a todas las mujeres que lo merecen en la provincia. No bajen los brazos, sigamos juntos y vayamos juntos al futuro", concluyó el mandatario.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD