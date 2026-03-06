Comunicaciones derrotó a Colón y ahora visita al puntero

Con un triunfo, el tercer consecutivo, comenzó Comunicaciones su gira por Santa Fe y Córdoba en la continuidad de la Fase Regular de la Liga Argentina de básquetbol.

El equipo mercedeño superó el último jueves a Colón de la capital santafesina 100 a 92 para escalar hasta la novena ubicación en la Conferencia NEA con una mara de 13 triunfos y 12 derrotas.

El venezolano Franger Pirela fue la gran figura del ganador con 24 puntos liderando una ofensiva que tuvo otros cuatro jugadores en doble dígito, incluyendo un doble-doble de Tomás Allende con 14 unidades y 10 rebotes. Los otros destacados fueron Franco Fragozo (17 puntos) y Agustín Bruner (16).

En Colón, que venía de tres triunfos consecutivos, no alcanzó la gran tarea de Hans Feder Ponce, goleador del partido -y líder en anotación del torneo-, con 35 puntos en su cuenta personal.

El juego comenzó favorable al dueño de casa, que se mantuvo al frente durante todo el primer cuarto hasta cerrar arriba por 25-20.

Comu reaccionó en el segundo y hasta pasó al frente por un instante, aunque El Sabalero volvió al comando y se marchó al descanso largo en ventaja por 54-52.

El tercer cuarto (74-74) fue parejo pero se mantuvo la tendencia de un elenco visitante más sólido y con una mejor versión defensiva.

El quiebre se produjo en el último período porque Comu metió un parcial de 26-18 y sobre el final pasó al frente por segunda vez en el marcador. De ahí en más y con altísima efectividad en sus lanzamientos, tomó el control del partido y se quedó con una valiosa victoria.

La gira de Comunicaciones ahora tendrá escala en el estadio Antonio Manno para enfrentar al puntero del grupo, San Isidro. El encuentro se jugará este sábado 7 desde las 21.00.

Durante el mes de febrero, estos rivales se enfrentaron en Mercedes con triunfo para el local 92 a 75 con 19 puntos de Pirela.

Luego, de la presentación en suelo cordobés, Comunicaciones regresará la provincia de Santa Fe para enfrentar a Sportivo Suardi el domingo 8 a partir de las 21.

Después, para cerrar la Fase Regular, Comunicaciones afrontará cinco partidos, de los cuales cuatro serán en Mercedes.

El miércoles 11 recibirá a Salta Basket, el martes 17 a Estudiantes de Tucumán y le jueves 19 a Huracán Las Heras. El domingo 22 será tiempo de visitar a Villa San Martín en la capital chaqueña y el viernes 27 volverá a ser local, esta vez de Jujuy Basquet.

