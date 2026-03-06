Misterio y muerte en Posadas: un joven correntino cayó de un tercer piso tras una pelea

En la madrugada de este viernes, un hombre oriundo de la ciudad correntina de Esquina murió tras caer desde un tercer piso en un edificio en Posadas, Misiones. La víctima fue identificada como Marcelo Ojeda Kryszczuk, de 31 años.

Las autoridades policiales y judiciales trabajan para esclarecer la mecánica de una muerte que, según los indicios preliminares, estaría vinculada a una pelea previa.

El alerta se encendió alrededor de las 4:00, cuando un llamado al 911 reportó a un joven con una herida cortante en el cuello en las inmediaciones de la pista de skate.

Al llegar al lugar, ubicado sobre la calle Gómez Portiño al 1300, los efectivos de la Comisaría Decimosexta hallaron a Marcos Andrés Á., de 27 años, quien fue trasladado al Hospital Madariaga para su atención médica y quedó bajo custodia policial.

Escena sangrienta y pericias claves

Los investigadores ingresaron al departamento que compartían la víctima y el ahora detenido, donde se encontraron con una escena que refuerza la hipótesis de un crimen violento: un charco de sangre que evidenciaría una pelea previa al desenlace fatal.

Aunque inicialmente trascendió que ambos jóvenes tenían un vínculo familiar, fuentes judiciales descartaron tal relación. Lo que sí confirmaron es que convivían en el inmueble desde hace aproximadamente un año.

La Justicia espera ahora los resultados de las pericias criminológicas y el informe final de la autopsia para determinar con exactitud si el joven de 31 años fue arrojado o si cayó durante el forcejeo.

El testimonio del padre: "Lo último que supe fue un mensaje"

Luis, padre de la víctima, viajó de urgencia desde Esquina hacia Posadas al recibir la devastadora noticia. En declaraciones a El Territorio, relató que su hijo Marcelo se había mudado a Posadas atraído por la posibilidad de compartir el departamento con Marcos, a quien consideraban un allegado cercano.

"En algunas salidas, Marcelo me dijo que tuvieron alguna discusión, pero nada que haya pasado a mayor", comentó conmovido el hombre.

El último contacto entre padre e hijo ocurrió apenas unas horas antes del hecho, cerca de la 1:30 de la madrugada, cuando Marcelo le envió un mensaje pidiéndole dinero para el sábado.

Situación procesal del detenido

Tras recibir el alta médica en el Hospital Madariaga, Marcos Andrés Á. fue trasladado a la División Resguardo de Detenidos de la Unidad Regional I. El magistrado que entiende en la causa ordenó su detención e incomunicación, mientras la investigación avanza con la recolección de testimonios y el análisis de la evidencia científica recolectada en la escena del hecho.

La causa, caratulada preventivamente como homicidio, busca determinar si la herida cortante en el cuello que presentaba el detenido fue autoinfligida en un intento de defensa o producto de la violencia extrema que se vivió minutos antes de la caída fatal en el tercer piso.

*Con información de El Territorio y Primera Edición