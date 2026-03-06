Corrientes usará cámaras de seguridad para sancionar basurales e infracciones viales

Con el objetivo de mejorar la limpieza, el orden y la convivencia ciudadana, la Municipalidad de Corrientes avanza en una estrategia integral de vigilancia electrónica. Funcionarios del gabinete municipal recorrieron el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) para coordinar el uso de las cámaras existentes en la ciudad y reubicarlas en puntos estratégicos, denominados por las autoridades como "zonas calientes".

El secretario de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Yamandú Barrios, explicó que la iniciativa responde a una directiva del intendente Claudio Polich para atacar la formación de focos de residuos que, con el tiempo, se convierten en problemas sanitarios crónicos.

Vigilancia contra minibasurales e infracciones viales

El sistema de cámaras no se limitará únicamente a la seguridad ciudadana, sino que se enfocará en el labrado de infracciones administrativas. Según detalló Barrios, el personal operativo del COM trabajará en la detección de:

Residuos: vecinos que arrojan basura fuera de los horarios de recolección o en sitios no habilitados.

Infracciones de tránsito: estacionamiento en doble fila, obstrucción de garajes, cruces de semáforos en rojo y falta de elementos de seguridad en motocicletas (casco y espejos).

Articulación de áreas para eficientizar recursos

El secretario de Servicios Públicos, Ignacio Maldonado Yonna, destacó que la clave de esta nueva etapa es la articulación constante entre las dependencias. "Cualquier información atinente a nuestra secretaría va directo al área de inspecciones para labrar las multas correspondientes", afirmó.

La estrategia contempla la reubicación de dispositivos hacia aquellos lugares donde se registra mayor incidencia de minibasurales. El fin último es la fiscalización inteligente, utilizando la tecnología disponible para lograr una cobertura más amplia sin necesidad de desplegar personal físico en todos los puntos de manera simultánea.

Los funcionarios recalcaron que esta herramienta de control busca disuadir las conductas que afectan la higiene pública y la seguridad vial, instando a los vecinos a cumplir con las normativas vigentes para evitar sanciones económicas. El monitoreo será constante y se prevé que la información recolectada por el COM acelere significativamente los procesos administrativos para la emisión de las multas.