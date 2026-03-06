Enjambre de avispas generó alerta y cierre preventivo en una plaza de Esquina

Un sector de la plaza 9 de Julio de la localidad de Esquina fue cerrado de manera preventiva luego de detectarse la presencia de avispas. Esto generó preocupación entre vecinos y personas que transitaban por el lugar.

Se decidió restringir la circulación en ese punto de la plaza como medida preventiva, con el objetivo de evitar posibles picaduras mientras se realizan las tareas correspondientes.

Comunicado

"Se informa a los vecinos que circulan por Plaza 9 de Julio que el sector se encuentra momentáneamente cerrado debido a la presencia de avispas. Se solicita circular con precaución y evitar acercarse al lugar, ya que las picaduras pueden generar reacciones alérgicas en algunas personas", informó el Municipio de Esquina.

Personal municipal ya se encuentra trabajando en el lugar para controlar la situación y resolver el problema lo antes posible, con el fin de garantizar la seguridad de todos los vecinos y permitir la normal circulación en la plaza.