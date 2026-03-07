La tarifa eléctrica en Corrientes se mantiene por debajo de la media nacional

Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el CONICET, confirma que la tarifa de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) no figura entre las más altas del país. El incremento en los montos facturados durante el verano se explica por el aumento del consumo ante las olas de calor y por factores nacionales, no por subas de tarifas locales.

Según el Reporte de Subsidios y Tarifas correspondiente a febrero de 2026, la tarifa eléctrica de la DPEC se ubica por debajo de la media nacional en varios segmentos. El informe, que analiza facturas promedio con impuestos y sin descuentos para un consumo mensual de 265 kWh, muestra que Corrientes mantiene una posición sostenida de mitad de tabla hacia abajo entre los 28 cuadros tarifarios analizados: puesto 17 en el segmento de altos ingresos y puesto 16 en bajos ingresos.

En base a esto se observa que: en los Altos ingresos, el promedio nacional es de $76.209, mientras que Corrientes registra un monto aproximado a los $70.548. En cuanto a los Bajos ingresos, el promedio nacional es de $49.166 y Corrientes se ubica en torno a los $47.000.

El informe también señala que actualmente los usuarios cubren el 72% del costo del sistema eléctrico, mientras que el Estado aporta el 28% restante en concepto de subsidios. Además, la Resolución de la Secretaría de Energía 22/26 fijó el precio estacional de la energía eléctrica en $2.029/MWh a partir del 1° de febrero de 2026.

En este contexto es preciso resaltar que el uso intensivo de equipos de refrigeración ante temperaturas extremas eleva la demanda energética de los hogares y, en consecuencia, el importe final facturado. La dispersión tarifaria entre provincias es multicausal y responde a factores estructurales como el Valor Agregado de Distribución (VAD), la frecuencia de actualización de costos, además de cambios en la estructura de subsidios y en los precios estacionales definidos a nivel nacional.

Fuentes: Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) y la Secretaría de Energía de la Nación.