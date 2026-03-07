El intendente de Empedrado pidió disculpas por pintar de verde a San Martín

n El intendente de Empedrado, Fernando “Chara” Echeverría, salió a pedir disculpas por el descontento generado en la comunidad tras la reciente intervención estética de la estatua de José de San Martín, que lucía un tono de verde inusual.

Durante una entrevista en Estudio 360, el jefe comunal reconoció el error de manera abierta tras aclarar que su gestión es “profundamente sanmartiniana”.

Echeverría pidió disculpas a quienes se sintieron ofendidos por la apariencia del monumento y aseguró que, si las condiciones climáticas lo permiten, el personal municipal trabajará de inmediato para devolverle a la figura del Libertador su color adecuado.

La escultura se encuentra en la Plaza San Martín y forma parte del patrimonio cultural y simbólico de la conocida “Perla del Paraná” y ahora presenta un fuerte color verde.

Según denunciaron vecinos, la intervención se habría realizado sin el tratamiento técnico adecuado para una obra de estas características.

El reclamo comenzó a difundirse en distintos ámbitos de la comunidad empedradeña, donde varios ciudadanos manifestaron su preocupación por el estado del monumento y por la forma en que se habría tomado la decisión de intervenirlo.

De acuerdo con los cuestionamientos, la estatua había sido restaurada años atrás por el reconocido artista oriundo de Mburucuyá, Julio Mac Donald, quien realizó trabajos especializados para preservar la obra.

Los vecinos sostienen que la reciente pintura habría sido aplicada sin respetar esos criterios de conservación, lo que generó indignación entre quienes consideran que se trata de una falta de respeto al valor artístico e histórico del monumento.

Además, aseguran que la decisión de intervenir la escultura habría sido adoptada por el Ejecutivo municipal sin consultas previas ni participación de especialistas en restauración patrimonial.

Ante esta situación, solicitaron que los concejales de la localidad intervengan para analizar lo ocurrido y establecer mecanismos que garanticen la protección del patrimonio cultural de la ciudad