JP Valdés va a Nueva York en busca de inversores

n El gobernador de Corrientes fue invitado por Cancillería al encuentro de inversores en Estados Unidos. También participará el presidente Javier Milei y referentes del sector financiero internacional.

Viajará este domingo a New York para participar de la Argentina Week, un encuentro que reunirá a autoridades nacionales, empresarios e inversores internacionales.

La participación del mandatario provincial se da a partir de una invitación de la Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en el marco de una agenda que busca promover oportunidades de inversión y fortalecer los vínculos económicos entre Argentina y Estados Unidos.

El presidente Javier Milei invitó a una lista de diez gobernadores que participarán de la Argentina Week, el evento que buscará atraer inversiones para el país. Según confirmaron fuentes de Gobierno, los mandatarios provinciales aliados disertarán el jueves 12 de marzo en dos paneles con eje en la minería estratégica y minerales críticos y energía.

El evento que se desarrollará del 9 al 12 del mes en la ciudad de Nueva York contará con la presencia de los mandatarios provinciales Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

En la agenda del evento organizado por la Embajada argentina en Estados Unidos, a cargo de Alejandro Oxenford, en coordinación con Presidencia y el apoyo de JP Morgan, Bank of America, Kaszek y también Citi, AmCham, AS/COA y US Argentina Business Council, figura que los representantes provinciales expondrán en la jornada de cierre, luego de la participación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El primer panel será el de energía, previsto para las 10.45, y comenzará con un discurso introductorio del CEO de YPF, Horacio Marín. Con foco en Vaca Muerta, desarrollo de GNL, infraestructura de exportación, renovables, participarán del formato estilo mesa redonda Figueroa, Weretilneck, Cornejo, Torres y Valdés.

Al mediodía, la temática girará en torno a la minería estratégica y minerales críticos, con especial enfoque en el litio, cobre, oro, plata, infraestructura minera, seguridad jurídica y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). La moderación está a cargo de la directora de Asuntos Externos de la empresa multinacional británica-australiana Río Tinto, Paula Uribe, y tomarán la palabra Orrego, Jalil, Sadir, Sáenz y Vidal.

Importantes fuentes oficiales se encargaron de aclarar que los mandatarios provinciales costearán sus viajes y lo harán ajenos a la delegación presidencial que estará compuesta por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mario Lugones (Salud), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

De los primeros en llegar a Nueva York serán Orrego y Vidal, ya que ambos partirán directamente desde Canadá, donde se encuentran por estos días para participar de una de las cumbres mineras más importantes del mundo.

Fue el canciller Pablo Quirno quien formalizó la convocatoria a los gobernadores a través de notas firmadas. Sin embargo, no estará presente durante la última jornada del evento dado que acompañará al mandatario a la ceremonia de asunción del reciente electo José Antoio Kast en Chile.

Según revelaron a este medio, el criterio de selección que utilizó el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto fue la necesidad de cubrir la representación de las provincias mineras, energéticas y agroforestales para reflejar la diversidad del país y promover sus economías regionales en la búsqueda de inversiones.