Se extiende la alerta amarilla por tormentas fuertes en gran parte de Corrientes

Un sistema de tormentas ingresará a Corrientes. Tal y como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este domingo por la tarde se podrían registrar precipitaciones acompañadas de fuertes rafagas. Las mismas se extienden durante el lunes cuando rige la advertencia amarilla.

Zonas en las que rige la advertencia

Durante la madrugada y mañana del lunes se aplica la alerta amarilla por fuertes tormentas en Capital, Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Ituzaingó, San Miguel, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé.

La advertencia indica que: “El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 60 km/h”.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, agregaron en el ente nacional.