El extraño OVNI que cayó en Bolivia

El lugar donde cayó el extraño objeto es una zona cercana a El Taire y Los Toldos, una zona fronteriza entre Argentina y Bolivia. Las primeras versiones indicaban que una comisión integrada por científicos de la Universidad de La Paz, en Bolivia, habría encontrado el lugar donde cayó el objeto y tras permanecer allí unos 4 días, regresaron a Tarija, llevando restos y trozos del objeto caído, para ser analizados. Se supone que era un misil, o satélite perteneciente a una de las grandes potencias que no se especificó.

Simultáneamente se informaba que el Ejército de Bolivia habrías montado un cerco de seguridad y no dejaba pasar a nadie especialmente a la prensa.

También se integraron al operativo patrullas de Gendarmería Nacional de Argentina, Destacamento Orán, que registraron día tras día la boscosa e inhóspita zona. La fuerza argentina informó oficialmente que el objeto que cayó no se hallaba en territoria argentino, a pesar de lo cual se continuaba con la búsqueda, pero aclaró que se encontraron zonas calcinadas, debido posiblemente a la amplitud de la explosión, que calcularon se escuchó a unos 190 km. a la redonda, haciendo temblar los vidrios de las casas cercanas. La versión de un viajero dice que observó al objeto cuando caía, pero también vió a dos objetos más chicos desprenderse del objeto más grande, saliendo disparados a gran velocidad hacia el espacio, tras lo cual el objeto mayor se estrelló en la zona indicada. También se formó una patrulla de civiles organizada por un diario de Salta, que estaba integrada por 11 personas, entre ellas periodistas de Buenos Aires y Salta y también andinistas y baqueanos conocedores de la zona. Otro hecho que llamó la atención, fue la observación de vuelos diurnos y nocturnos de aviones que no se sabe de dónde eran, ni de qué país.

Lo hacían a vuelos rasantes y con potentes reflectores por la noche, como si estuvieran buscando algo. Radio Rivadavia de Buenos Aires destacó tres aviones para recorrer la zona, lo que demuestra la importancia que se le dio al hecho a nivel nacional. Pero pudieron investigar muy poco, debido a que las fuerzas de seguridad de ambos países, le ponían muchos obstáculos a la tarea periodística, obedeciendo quizás a órdenes superiores externas.

Versiones contradictorias

En un primer momento Bolivia afirmó que el objeto cayó sobre su territorio, pero luego lo desmintió diciendo que cayó en territorio argentino. De ser así ¿para qué montaron un operativo tan grande y cercaron toda la zona? Por su parte el gobierno argentino afirmó que el extraño objeto había caído en Bolivia.

Es decir, se pasaban la pelota...

En un primer momento circularon firmes versiones de que habían en el lugar equipos de la NASA de los Restados Unidos, pero luego la embajada norteamericana lo negó categóricamente. Algunas versiones también que desde el aire se decubrió un objeto alargado y aparentemente metálico en la zona. Se dcía que podía ser un misil o restos de un cohete espacial, pero luego no se habló más de esto. En suma, los hechos concretos que sucedieron en la zona fueron los siguientes: se produjo la observación de un extraño objeto que cayó a tierra en la zona fronteriza entre Argentina y Bolivia. Unos 4.000 habitantes de la zona lo atestiguaron. Es decir, hay firmes y múltiples testimonios de que algo cayó allí. Se produjo una gran explosión al caer el objeto, lo cual es innegable. Esta explosión se escuchó en un radio muy amplio. También se descartó que haya sido un meteorito lo que cayó, ya que nunca fue encontrado.

Evidentemente este asunto fue muy manoseado y existen numerosas y distintas versiones, lo que en nada contribuye a esclarecer el hecho. Además, como si todo esto fuera poco, hay firmes versiones de que poco después, a los 4 días, llegó al aeropuerto de La Paz, un avión de carga Galaxy de la Fuerza Aérea Norteamericana, que se habría llevado los restos de lo que cayó allí. La NASA por supuesto negó que esto habría sucedido. En concreto, nunca se sabrá con exactitud lo que verdaderamente ocurrió allí. Y todo ya quedó en el olvido.

Un caso similar, casi calcado, es el que sucedió en Puebla, México, el 29 de julio de 1977, con la diferencia de que allí habrían sido tres objetos de medianas dimensiones los que habrían caído en la región, y también hubo cientos de testigos, pero tampoco allí se informó nada oficial. Como siempre, el tiempo lo tapa todo. La falta de información oficial contribuye a que se divague sobre el tema y se especule, lo cual contribuye al sensacionalismo. Lo único concreto y real es que algo extraño cayó allí y nunca fue aclarado oficialmente por las autoridades.