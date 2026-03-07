Corrientes lanza la app “Tutores” para que las familias sigan notas y asistencia escolar

Para poder seguir de cerca el rendimiento escolar de estudiantes correntinos, lanzan una nueva aplicación llamada “Tutores”. Se trata de una herramienta digital, creada por el gobierno de Corrientes y destinada a que padres y responsables puedan acceder de manera rápida y sencilla a la información escolar de los estudiantes.

Cómo funciona

A través de la app, los tutores podrán consultar datos vinculados al desempeño académico de sus hijos, como calificaciones, asistencia e inasistencias, además de conocer los días en que faltaron a clases y otras novedades del calendario escolar.

La plataforma también permitirá recibir notificaciones en tiempo real sobre distintos aspectos de la vida escolar, facilitando el seguimiento diario de los alumnos por parte de sus familias.

Según pudo constatar El Litoral, la aplicación ya se encuentra disponible para descargar, pero aún se espera la confirmación oficial para comenzar a utilizarla.

En el inicio del ciclo lectivo, el gobierno provincial había anticipado la utilización de la app Tutores, para que las familias acompañen el seguimiento de la presencialidad escolar de los alumnos. A la vez que se destacan los contenidos de Educa Play, Incluir Futuro, Mitaí Digital y de obras de infraestructura, a la vez de la conectividad de las escuelas a través de TelCo.

Con esta propuesta, la Provincia busca avanzar hacia un sistema educativo más conectado y participativo, donde las familias puedan acompañar de forma más cercana el proceso de aprendizaje de los estudiantes.